Liepājas viesnīcas "Promenade Hotel" noslogojums vasaras mēnešos ir ļoti augsts

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Promenade Hotel" pagājušajā gadā strādāja ar 1,903 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 7,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga 6,1 reizi un bija 152 942 eiro. Viesnīcas gada pārskatā norādīts, ka "Promenade Hotel" ieņēmumi no viesu izmitināšanas 2019.gadā veidoja 729 457 eiro, no restorāna un bāra - 715 325 eiro, bet no SPA un fitnesa centra ieņēmumi veidoja 40 314 eiro. Vienlaikus viesnīcas ieņēmumi no nekustamā īpašuma apakšnomas veidoja 293 357 eiro, citi ieņēmumi - 122 332 eiro, bet no galerijas preču realizācijas ieņēmumi bija 3553 eiro apmērā.