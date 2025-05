Noskaties Saules parku īpašnieki pieļauj investīciju apturēšanu un bankrotus

Gada sākumā, kad atvienojāmies no BREL tīkla, bija skaidrs, ka rezerves šādu iespējamu caurumu aizpildīšanai jāgādā pašiem. Lai tās iepirktu – kādam par šo elektrību jāmaksā. Vairāki tirgus dalībnieki uzskata, ka tā vietā, lai šīs balansa elektrības izmaksas sadalītu godīgi, nu radies haoss, vēsta TV3 raidījums “Nekā Personīga”.

Iepriekš atslēgšanās plānoja no 2026.gada. Tāpēc uzņēmums "Augstspriegumu tīkls" līdz šī gada nogalei solīja uzstādīt milzu ietilpīgas baterijas. Tur glabātu elektrību, ko šādu īslaicīgu svārstību laikā ielaist tīklā. Tomēr Baltijas politiķi nolēma atslēgties jau šogad. Latvija atšķirībā no pārējiem baltiešiem tam bija visnegatavākā, jo pašiem savu lieljaudas bateriju nav, šis pakalpojums jāpērk no citiem. Un tas ir dārgi.