Par to arī Sardors izsakās salīdzinoši pozitīvi. Viņam ļoti patīk kolektīvs un ar katru no kolēģiem ir iespējams atrast pozitīvu valodu. Neviens nediskriminē Sardoru par to, ka viņš ir no Uzbekistānas. Komunicēt viņš cenšas latviešu valodā, taču tas ir salīdzinoši grūti un tāpēc bieži vien ir spiests pārslēgties uz angļu un krievu valodām. Krievu valodu zinot daži, bet angļu valodu visi. Tomēr, ja viņš kaut ko nespēj pateikt angliski, tad bieži vien to mēģinās pateikt krieviski.