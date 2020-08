"Nesalauz" muguru jeb kas jāņem vērā, izvēloties skolēna mugursomu?

Izvēloties jaunu mugursomu, uz veikalu pēc pirkuma noteikti būtu vēlams doties kopā ar skolēnu. Soma ir jāpiemēra, lai pārliecinātos, ka tā atbilst bērna augumam un svaram. Somai jābūt ērtai un jāpiekļaujas mugurai – jābūt piespiestai pie mugurkaula no lāpstiņām līdz jostas daļai. Pareizs somas izmērs nodrošinās to, ka bērns to nesīs ar taisnu muguru un atpakaļ atliektiem pleciem.