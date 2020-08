Manene - groteskais mirušo godināšanas rituāls Indonēzijā

Jau vairākas dienas pirms pašas ceremonijas ciema vecākie sāk reliģiskus dziedājumus, kuru kulminācija ir mūmiju izrakšana no kapiem. Katra ģimene savus dārgos aizgājējus notīra un ietērpj jaunās drānās. Arī zārki tiek atjaunoti un dažkārt pat nomainīti, lai palēninātu līķa sadalīšanās procesu. Šī ir ceremonijas emocionālākā daļa - tuvinieki sarunājas ar saviem aizgājējiem un fotografējas ar tiem. No malas tie izskatās pēc īstiem ģimenes svētkiem. Pēc tam sakoptie un jaunās drānās ietērptie nelaiķi tiek no jauna apglabāti uz nākamajiem trim gadiem.