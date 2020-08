Īlona Maska jaunā grandiozā ideja - smadzeņu čipi

Maska iecere ir tāda, ka cilvēki ar neiroloģiskiem traucējumiem varēs kontrolēt savus viedtālruņus vai datorus, izmantojot tikai savu prātu. Tehnoloģijai attīstoties, to varētu izmantot demences, Pārkinsona slimības un mugurkaula traumu ārstēšanā.

Ģertrūde ir viena no trim cūkām, kas tika parādīta piektdien notikušajā virtuālajā prezentācijā.

"Tā diezgan labi ieguļ galvaskausā. To varētu paslēpt zem matiem - nemaz nevarētu redzēt," klāstīja Masks.

Uzņēmuma izstrādātā ierīce sastāv no nelielas zondes, kurai ar pavedieniem, kas plānāki par cilvēka matu, piesaistīti vairāk nekā 3000 elektrodi. Tie spēj izmērīt vairāk nekā 1000 smadzeņu neironu aktivitāti.

"Kad "Neuralink" rīcībā būs lasījumi, tos vēl nāksies atšifrēt. Kādu dienu viņi atdursies pret šķērsli - to, ka mēs vēl daudz ko nezinām par to, kā darbojas smadzenes, un nav svarīgi, no cik neironiem viņi nolasīs informāciju," skaidro Bendžamins. "Mērķu un kustību plānu atkodēšana ir sarežģīta, ja nav izpratnes, kā šīs lietas tiek komunicētas."