Opozicionāre Koļesņikova aizturēta pie Ukrainas robežas, paziņo Baltkrievijas robežsardze

"Redzēju, ka netālu no muzeja novietots tumšs mikroautobuss ar uzrakstu "Sakari" uz sāniem. Ejot tālāk, dzirdēju skaņu, kā pret asfaltu atsitas mobilais telefons, kaut kādus trokšņus. Apgriezos un redzēju, kā cilvēki civilā apģērbā un ar maskām stumj Mariju iekšā mikroautobusā, viņai no rokām izlido telefons, viens no šiem cilvēkiem telefonu paņem, ielec mikroautobusā un viņi aizbrauc," portālam "Tut.by" stāstīja aculieciniece Anastasija.