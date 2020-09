Medijs: Navaļnijs saindēts ar jauna tipa "Novičok", kam vajadzēja nogalināt viņu jau lidmašīnā

Laikraksts secina, ka operāciju, kurā izmantota šī jaunā inde, varēja veikt tikai Krievijas specdienests - "parastie" noziedznieki to vienkārši nevarēja sintezēt, turklāt tik nopietna jebkura ārvalstu specdienesta operācija Krievijas teritorijā šķiet "neiedomājama", ņemot vērā, ka Navaļnijs tika pastāvīgi uzraudzīts.

"Tas atstāj tikai vienu ticamu secinājumu: tieši Kremlis deva rīkojumu novākt nevēlamo politiķi no ceļa," secina "Die Zeit".

Vācu ārsti vielas paliekas atraduši gan uz ūdens pudeles, no kuras dzēra Navaļnijs, gan uz viņa rokām. Kā raksta "Die Zeit", Vācijas varasiestādes uzskata, ka viens no aģentiem, kas sekoja politiķim, iespējams, uzlicis indi uz krūzītes virsmas, no kuras politiķis dzēra tēju, vai arī iekaisījis indi tējā.