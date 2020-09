Ludzas novada iedzīvotājus aicina pieteikt elektroiekārtu bezmaksas izvešanu

Viņa norādīja, ka sadarbības partneru kampaņā "Elektronikas šķiratlons" aicina Ludzas novada iedzīvotājus līdz 12.oktobrim pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem.

Buča norādīja, ka elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm Ludzas novadā notiks no 21. līdz 23.oktobrim, sākot no plkst.7, visas dienas garumā. Drošības nolūkos elektronikas savākšana notiek bezkontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai tās izvešanas dienā jābūt novietotai pie nama vai ēkas ārdurvīm un ārpus nožogotas teritorijas, "Eco Baltia vide" darbiniekiem brīvi pieejamā vietā.