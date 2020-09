Ostu reformā Liepāja vēlas sev īpašu pieeju; ministrija ir pret

Visskaļāk protestē Liepāja. Arī pirms divām nedēļām aiz slēgtām durvīm Satiksmes ministrijā notikušā sanāksmē. Liepājai 2/3 no pilsētas ir Speciālā ekonomiskā zona jeb SEZ, kur ietilpst arī osta.

To pilsēta kopā ar uzņēmējiem attīstījuši. Ieguldīta nauda, padziļināts kanāls, celti termināļi. Ieviesti OECD standarti, kuru neesamību pārmetot ministrija. Turklāt bankas ostu gatavas kreditēt pat neprasot ķīlu - pietiekot ar Liepājas ostas labo reputāciju. Tāpēc plāns Liepājai piemērot tos pašus grozījumus kā Ventspilij un Rīgai neesot godīgs.

T.Linkaits, Satiksmes ministrs (JKP) - Iesākot sarunas par ostas pārvaldības maiņu, mums bija gan politiskās diskusijas, mums bija atsevišķa attīstības komisija no politisko partiju pārstāvjiem, kuri ieteica, ka satiksmes ministram ir jāveic pārrunas ar Liepājas dažādiem ietekmīgiem cilvēkiem un politiķiem, mēģinot atrast kompromisu. Man bija tikšanās gan ar Uldi Pīlēnu. Trīs stundas saruna. Gan ar Uldi Sesku. Attiecīgi gara gara saruna ar Vilnīša kungu.

T.Linkaits, Satiksmes ministrs (JKP) - Līnija, kurai mēs šajās sarunās nevarējām pārkāpt bija par to, ka pašvaldības amatpersonām ir vēlme kontrolēt brīvostas darbu, un satraukums bija par to, ka ja tiks veidotas valdes un padomes un konkursā tiks atlasīti profesionāli vadītāji, tad neviens no pašvaldības amatpersonām nevarēs būt šajās valdēs un padomēs. Tā nu sarunas ne pie kā nenoveda.