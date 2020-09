"Tas ir karš." Itālija gatavojas otrajai vērienīgākajai mafijas prāvai tās vēsturē

"Mafijas nepastāv nošķirti no citādi labi funkcionējošas sabiedrības. Tās atspoguļo to, kā mēs funkcionējam," norāda Grateri, citējot noslepkavoto Falkoni.

"Itālija to nespēj atzīt, pasludina to par ienaidnieku, aizmirstot, ka [mafija] ir daļa no tā, kas esam mēs," saka Grateri. "Katrā no mums ir mazs ndranghetists."