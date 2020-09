Viesmīlības nozares atbalstam rīkos Rudens Rīgas restorānu nedēļas

Līdzīgi kā Vasaras Rīgas restorānu nedēļā, arī Rudens restorānu nedēļa ir daļa no tūrisma veicināšanas pasākumiem, ko paredz RTAB izstrādātais krīzes seku likvidēšanas rīcības plāns.

No 5.oktobra Live Rīga portālā www.Liveriga.com/RRN varēs iepazīties ar restorānu sagatavotajām ēdienkartēm, tās būs apskatāmas trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Īpašā piedāvājuma cenas visos restorānos abu nedēļu garumā būs tikai divas – 20 un 25 eiro.

Trīs kārtu maltīti 20 eiro vērtībā varēs baudīt restorānos AC Lounge, Annas dārzs, After, B-Bārs restorāns, Beef Room, C.U.T, Bon Vivant, Čarlstons, Čemodāns, Duvel’s Pub, Easy Wine, Elements, Equus, Ferma, Hercogs Ķīpsala, Key to Riga, Laivu centrs, Le Sommet, Locale, Mielotava, Mio, Moltto Grill&Wine, Niklāvs, No 73, Osta, OZO restorāns, Skyline, SNOB, Steiku Haoss, Tapas Tapas, Tinto un Zilā govs.