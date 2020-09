Atlikusi vien nedēļa līdz "Auto 2020" speciālizlaidumam Ķīpsalā

Nākotnes mobilitāte būs elektrizēta, un to vairs nenoliedz pat līdz šim rūdītākie skeptiķi. Plaši pārstāvētajā “Audi” markas jaunāko modeļu ekspozīcijā ievērības cienīgākais būs “e-tron” elektromobilis. Tas ir samērā liels apvidus automobilis, kas tirgū konkurē ar pasaulē populāro “Tesla Model X”. Šis “premium” segmenta elektriskais “Audi e-tron” ir aprīkots ar 402 zirgspēku elektromotoru, kas ļauj no vietas līdz 100 km/h elektriskajam apvidniekam paātrināties sportiska auto cienīgās 5,7 sekundēs un maksimāli sasniegt 200 km/h. Turklāt ar šo masīvo elektromobili bez atkārtotas 95 kWh akumulatoru uzlādes var nobraukt “Tesla” cienīgu distanci – līdz pat 400 kilometru.

Kā katru gadu, izstādē Ķīpsalā ar dažādām auto markām plaši pārstāvēta būs dīlercentra “Autobrava” ekspozīcija, kurā šoruden varēs apskatīt jauno “SEAT Leon”, kas ir astotās paaudzes “VW Golf” modeļa radinieks, ietilpīgo apvidnieku “SEAT Tarraco”, modernizēto krosoveru “Hyundai Kona”, vienu no auto tirgū pragmatiskākajām izvēlēm “Fiat Tipo”, kā arī jauno “Suzuki Vitara” apvidnieku, bet “Fiat Ducato” būs pārstāvēts jaunajā versijā ar CNG (dabasgāzes) dzinēju. Tāpat dažādu automobiļu marku jaunākie modeļi būs Latvijas autopircēju ceļveža “WhatCar.lv” stendā, kas pulcēs šī prestižā britu izdevuma “Car of the Year 2020” nomināciju uzvarētājus.