Arborists: Koki var paaugstināt nekustamā īpašuma vērtību

Mainoties cilvēku vēlmēm, mainās arī pieprasījums pēc dzīvesvietas un prasības pret darba vidi. Arvien vairāk tiek novērtētas vietas, kur industriālas zonas veiksmīgi apvienotas ar zaļajām atpūtas zonām. Zīmīgi, ka Latvijā par šiem vides jautājumiem vairāk rūpējas privātais sektors, nevis valsts pārvalde. “Pilsēta cilvēkiem” kopā ar privātajiem atbalstītājiem pērn veica unikālu projektu, kur ar inovatīvas tehnoloģijas palīdzību pašā Rīgas centrā tika iestādītas divas gandrīz deviņus metrus garas liepas, pierādot to, ka pilsētas centrā ir vieta jauniem kokiem. Arī vēsturiskajā centrā ir iespējams palielināt zaļās zonas apmērus, tā pie “AC Hotel by Marriott Riga” (bijušā “Albert Hotel”), izveidots labiekārtots skvērs, kas nu priecē Rīgas iedzīvotājus un viesus. Savukārt viena no apjomīgākajām pēdējā gada lielo koku stādīšanām arī notikusi tieši privātā sektora iniciēta – Pārdaugavā, biroju kompleksa “Business Garden Rīga” labiekārtošanas laikā, kur jau pirms būvniecības projekta izstrādes “Labo koku” komanda veica rūpīgu esošo koku inventarizāciju, novērtējot to skaitu, sugu daudzveidību un vērtību. Šī audita rezultātā biroju ēkas burtiski tika plānotas apkārt šiem vērtīgajiem kokiem. Tos kokus, kurus nebija iespējams saglabāt, pārstādīja, bet tukšākajos laukumos papildus tika iestādīti vairāk nekā 60 lieli koki. Tas prasa investīcijas, tieši tādēļ, apzinoties katastrofālo situāciju, kāda ir ar kokiem Rīgā, un redzot garo sarakstu ar topošo dzīvojamo un komerctelpu būvniecību projektiem, kurus plānots pabeigt līdz 2022. gadam, ir svarīgi jau laikus runāt par to, kādu ieguldījumu attīstītāji sniegs Rīgas koku skaita palielināšanā.