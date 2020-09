Levits: Mūsu pienākums ir saudzēt dabu

Levits uzsvēra, ka "Laimes koku" parks ir daļa no "Lielās talkas" kustības, un tas ir latviešu devums pasaulei. Šī ir ilgtspējīga kustība, kas ir sākusies tieši Latvijā, un to pārņēmušas jau 180 valstis visā pasaulē, uzsvēra prezidents.

Stādot "Laimes kokus", viņš aicinu ikvienu padomāt par to, ko mums nozīmē zaļums un zaļa Latvija. Viņš akcentē, ka "Lielā talka" ir zaļās izpratnes sastāvdaļa. Savukārt zaļajai izpratnei ir vairākas dimensijas - praktiskā ir, piemēram, talkas kustība, bet pārnestā nozīmē zaļums apliecina to, ka mēs nevis uzvaram dabu, bet sadzīvojam kopā ar to. Tas no cilvēka prasa zināmu pašierobežošanos, skaidroja Levits.