Aizdomīgie divi triljoni ir piliens netīrās naudas jūrā, kura plūst caur bankām apkārt pasaulei. FinCEN Files veido tikai 0,02% no vairāk nekā 12 miljoniem aizdomīgo darījumu ziņojumu, ko finanšu iestādes iesniegušas laika posmā no 2011. līdz 2017.gadam.

Dokumenti, kurus izskatījusi Re:Baltica, rāda, ka bankas savas aizdomas pārbaudīja, meklējot informāciju publiskos avotos - tādos kā uzņēmumu un tiesu reģistros, datubāzēs kā Factiva un LexisNexis, kā arī citur. Vairākos ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem citēti arī Re:Baltica pētnieciskie raksti par naudas atmazgāšanu Latvijā. Piemēram, The Bank of New York Mellon, ziņojot par kompānijām, kuras, iespējams, bija iesaistītas tā dēvētajā Magņitska lietā par 230 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu no Krievijas nodokļu maksātāju naudas, atsaucas uz Re:Baltica rakstu par shēmā iesaistītajām čaulām.