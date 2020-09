Lielo izmēru supermodele no Latvijas ikdienā bijusi apsmieklu objekts

Sanita Lemeša jau vairākus gadus dzīvo Īrijā. “Pirms diviem gadiem kļuvu par zīmola “Elite Beauty Queens” seju kategorijā Plus Size. Nenoliedzami tas bija ļoti liels pagodinājums un arī atbildība,” nosaka Latvijas izcelsmes lielo izmēru supermodele.

“Kā jaunai ģimenei mums bija sapnis, māja laukos... Bet ņemot vērā finansiālo stāvokli un nevēlēšanos uzkraut sev uz pleciem milzīgo kredīta nastu, tika pieņemts lēmums pamest Latviju. Tā nu mēs Lemešu ģimene devāmies nezināmajā, lai piepildītu savu sapni. Ar vīru Aigaru un dēlu Reini jau 15 gadus dzīvojam Īrijā, kuru nu jau saucam par savām mājām. Ar vīru esam nodibinājuši savu ēdināšans uzņēmu, kurš veiksmīgi darbojas jau septiņus gadus,” stāsta Sanita.

Skaistumkonkursa “Elite Beauty Queen Plus Size” seja nosvinējusi divdesmit otro kāzu jubileju, bet dēls Reinis veiksmīgi un ar taicamām sekmēm absolvējis vidusskolu un uzsācis studijas augstskolā.

“Man ļoti patīk ceļot, mēs to darām gan kopā, gan atsevišķi. Liels izaicinājums bija ceļojums uz Nepālu. Es biju tur viena, proti, savām domām, enerģiju, tas bija mans lielais sapnis! Tas bija piedzīvojumiem bagāts izaicinājums Everesta bāzes nometnē. Es tobrīd neapzinājos visus riskus, sekas... Arī pirms tam nebija viegli! Pirms ceļojuma pārcietu ceļgala krustenisko saišu operāciju,” piebilst Sanita.

Paralēli savam ģimenes biznesam, Sanita spējusi iedvesmot apalītes svešzemē. “Piedalos ļoti daudzās fotosesijās, esmu reklāmas seja vairākiem zīmoliem, bet pieņemt sevi kā apalīti, tas bija viens no lielākajiem izaicinājumiem,” turpina Plus Size modele.

FOTO: personīgais arhīvs

“Tas ir arī iemesls, kāpēc kļuvu par Plus size modeli. Pirms astoņiem gadiem piedalījos Plus size modeļu konkurā. Tā bija mana vēlēšanās pierādīt sev pašai, ka es to varu, un esmu pieņēmusi sava ķermeņa aprises. No vairāk nekā 600 kandidātēm tiku labāko piecpadsmitniekā un tā sākās mana Plus size modeles karjera, kuru es joprojām uztveru kā hobiju”.

“Neskaitāmas fotosesijas, grimēšanās process, frizieru meistarklases – tās ir tās sievišķīgās lietas, kuras man nesniedz pamatdarbs. Šis ir bijis viens no maniem labākajiem lēmumiem manā dzīvē, jo tas vēl vairāk man iemācīja mīlēt un pieņemt sevi, kā pilnībām, tā arī nepilnībām. Vienmēr esmu bijusi apaļīga, uzaugot un dzīvojot Latvijā, ļoti daudz nācās izjust nievājošu attieksmi. Ikdienā biju apsmieklu objekts. Pie vainas nebija mana ādas krāsa, vai nacionālā piederība, es biju apaļa. Greizi skatieni. Nepatīkami uzsaucieni uz ielas. Tā bija mana ikdiena...”

FOTO: personīgais arhīvs

“Skaistums - tas nav gurnu apkārtmērs! Mēs katrs esam unikāls māklslas darbs, radīts vienā eksemplārā. Pasaule mainās, modē vairs nav tikai tievas modeles, arvien biežāk slaveni dizaineri un modes žurnāli izmanto Plus size modeles. Apaļīgās meitenes - piepildiet savus sapņus, esiet drosmīgas, jo drosme un uzdrīkstēšanās ir tas, kas virza mūsu dzīvi. Tikai kopā mēs varam lauzt sabiedrības gadiem iesīkstējošos stereotipus. Be cool be Plus Size,” emocionāli nosaka Sanita.

Atgādinām, ka 12. decembrī Latvijā notiks skaistumkonkursu uzreiz četrās kategorijās.