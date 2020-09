Apdrošinātājs: īpašniekam nezinot, māja var neatbilst būvnormatīviem

“Izsniegto būvatļauju skaits ir tikai daļa no reālajiem būvdarbiem, kas norisinās dzīvojamo ēku segmentā, jo daļa darbu tiek veikti, apejot likumu.

un ir nepatīkami pārsteigti, apzinoties to tikai tad, kad nelaime ir jau notikusi.

Nezināšana neatbrīvo no atbildības, tādēļ ikvienam ir pienākums būt drošam par savas dzīvojamās mājas vai dzīvokļa tehnisko stāvokli. Katram mājas īpašniekam ir jābūt dokumentiem, kas apliecina ēkas atbilstību būvnormatīviem. To izsniedz, nododot ēku ekspluatācijā. Gadījumā, ja šāda dokumentācija laika gaitā ir nozaudēta, tādu ir iespējams iegūt atkārtoti – pieaicinot sertificētu ekspertu un no jauna veicot pārbaudi. Dokumentācija, kas apliecina ēkas atbilstību būvnormatīviem, var būt izšķiroša gadījumā, ja notikusi nelaime un persona vēlas saņemt apdrošināšanas atlīdzību.