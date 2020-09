Valsts kontroliere: Bērnu ārpusģimenes aprūpē vēl ļoti daudz darāmā

"Valsts kontroles ieskatā vilcināšanās ar sistēmas sakārtošanu ārpusģimenes aprūpes jomā nav attaisnojumu, jo aiz katra gada, par kuru pagarinām šo jautājumu sakārtošanu, ir simtiem un tūkstošiem bērnu, kuru pasaules priekšstats veidojas starp pudelēm, vardarbību un pamestību. Augot viņi iemācās nevis dalīties ar draugu, bet nenomirt no bada. Nevis skrējienā apkampt tēvu, kurš pārnāk no darba, bet laikus paslēpties zem gultas, kad balsis virtuvē kļūst skaļākas. Viņi nezina, ka valsts pienākums ir viņiem palīdzēt un, visticamāk, nekad šādu palīdzību nepaprasīs. Viņi izaug, kamēr mēs rakstām koncepcijas un taisām pētījumus," forumā uzsvēra valsts kontroliere.

Krūmiņa atgādināja, ka, sākot revīziju Valsts kontrole vēlējās rast atbildi uz jautājumu - vai valsts gādā lai ikvienam bērnam tiktu dota iespēja uzaugt ģimenē, kā tas ir noteikts gan mūsu valsts pamatdokumentos, gan normatīvajos aktos. Revīzija apliecināja, ka ir radīta sistēma, kas paredz, ka bērniem un to vecākiem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts pilnvērtīgai dzīvei, tiek uzturētas institūcijas un iestādes, kuru prioritārais uzdevums ir gādāt par bērna interešu aizstāvību.

Pēc Valsts kontroles ieteikuma ir uzsākta prakse apkopot pārbaudēs konstatētās nepilnības, lai informācija par to būtu pieejama visām bāriņtiesām. Ir uzsāktas darbības Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Labklājības ministrijas metodiskās vadības departamentu veikto pārbaužu pilnveidošanai. Tomēr valsts kontrolieres skatījumā ar to ir stipri par maz. Darāmā vēl ir ļoti daudz, it īpaši prevencijas jomā un starpinstitucionālās sadarbības jomā.