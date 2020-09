Kāpēc retrogrādais Merkurs nav vainīgs pie tavām neveiksmēm

Astroloģijas interesentiem ir zināmi konkrēti datumi, kad gaidāms haoss, ligas un slikts garastāvoklis. Proti, 2020. gadā Merkurs retrogrādā bija no 17. februāra līdz 10. martam; no 18. jūnija līdz 12. jūlijam; un tagad būs no 14. oktobra līdz 3. novembrim. Tomēr astronomi saka, ka šis parastais debesu fenomens nav iemesls uztraukumam, tāpēc cilvēkiem nevajadzētu retrogrādā Merkura laikā iebarikādēties bunkuros vai veikalos izpirkt visu tualetes papīru, vai būt neciešamiem pret citiem cilvēkiem, pie tā vainojot planētu.