Svētdien, 27. septembrī, jau kopš 90. gadiem ieilgušajā Kalnu Karabahas konfliktā ar jaunu spēku uzliesmoja vardarbība. Proti - pie Armēnijas kontrolētās Kalnu Karabahas teritorijas sākās smagas kaujas, kurās cietušas gan abās pusēs esošās militārpersonas, gan arī civiliedzīvotāji. Abas konfliktā iesaistītās puses ir izsludinājušas karastāvokli un militāro mobilizāciju, bet neviena no tām nevēlas uzņemties atbildību par sadursmju sākšanu. Tā vietā – agresijā tiek apsūdzēts pretinieks. Jāatgādina, ka šīs ir jau otrās liela mēroga sadursmes salīdzinoši īsā laika posmā. Vēl jūlijā portāls TVNET publicēja vairākus rakstus par toreizējo situāciju un konflikta saknēm . Lai gūtu lielāku priekšstatu par aktuālajiem notikumiem, sazinājāmies ar Azerbaidžānā bāzētās domnīcas «Topčubašova centrs» direktoru Rusifu Huseinovu un Armēnijā bāzēto žurnālistu Armanu Suleimanjanu. Viedokli sniedza arī Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Artūrs Bikovs.

Suleimanjans norāda, ka, viņaprāt, ofensīvu ir organizējuši Azerbaidžānas spēki, kuri Kalnu Karabahas teritorijā ir ieņēmuši dažas pozīcijas. Šorīt gan dažas no zaudētajām teritorijām ir tikušas atkarotas. Viņaprāt, apgalvojums, ka uzbrukumu ir sākuši Armēnijas spēki, neiztur kritiku, jo tie kontrolē augstienes, kuras no militārā viedokļa ir salīdzinoši viegli aizstāvēt. Nav nekādas jēgas šīs labi aizsargātās pozīcijas pamest un riskēt ar karavīru dzīvībām apkārtnē, kurā tiem ir daudz neizdevīgāki karošanas apstākļi. Viņš arī norāda, ka Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs pēdējā mēneša laikā ir uzsvēris, ka Kalnu-Karabahas konfliktu nav iespējams atrisināt mierīgā ceļā un ir nepieciešams zaudētās teritorijas atgūt ar spēku. Šo retoriku ir pavadījušas arī Azerbaidžānas militāras mācības Kalnu Karabahas pierobežā, kuros piedalījušies arī Baku sabiedrotās – Turcijas spēki. Esot pat pienākušas ziņas par Turcijas īpašo uzdevumu vienībām, droniem un algotņiem no Sīrijas, taču pēdējais apgalvojums nav vēl pierādīts.