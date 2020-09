Apsēstais mežs Hoia Baciu Rumānijā

Barnea saulainā 18. augusta pēcpusdienā bija ieradies mežā kopā ar draudzeni, kura piepeši pamanīja debesīs sudrabaini mirdzošu disku. Minūti vēlāk tas strauji attālinājās, tomēr Barneam izdevās izdarīt pāris uzņēmumus. Pēc fotogrāfiju attīstīšanas izrādījās, ka objekts ir iekļuvis kadrā. Fotogrāfijas nopublicēja dažas vietējās avīzes, un tika izteiktas visdažādākās versijas par to, kas tas varētu būt - gaisa balons vai pat lodveida zibens, taču ticams izskaidrojums tā arī netika atrasts. Barnea demonstrēja arī fotofilmas negatīvus, kuros objekts bija redzams, tādējādi atkrita arī aizdomas par fotogrāfiju viltošanu.

Taču arī bez visām paranormālajām lietām mežs izskatās dīvains un šausminošs. Vietumis tajā sastopami koki ar dīvaini izlocītiem stumbriem. Uz daudziem stumbriem redzami it kā degšanas rezultātā radušies melni plankumi. Viena no dīvainākajām lietām, ko atzīst arī ar racionālu prātu apveltīti meža apmeklētāji - tajā nav dzirdamas putnu dziesmas, un apkārt valdošais klusums ir nomācošs un biedējošs.

Daži paranormālo parādību entuziasti apgalvo, ka mežs ir vārti uz citu dimensiju. Tiek stāstīts par tajā pazudušiem cilvēkiem, kuri vai nu nav atgriezušies - tā noticis ar kādu ganu un visu viņa 200 aitu ganāmpulku -, vai arī atradušies pēc ilgāka laika un nav izjutuši laika tecējumu. No šiem nostāstiem vispopulārākais ir par kādu piecgadīgu meiteni, kura atradusies pēc piecu gadu prombūtnes un izskatījusies tieši tāda pati kā savā pazušanas dienā. Tiesa gan, dokumentālu pierādījumu abiem šiem nostāstiem nav. Leģendas vēsta, ka mežā mīt pirms daudziem gadsimtiem nežēlīgi nogalināto zemnieku gari.

Viens no gidiem, kurš regulāri pavada tūristus uz Hoia Baciu, uzskata, ka dīvainās izjūtas ir saistītas ar to, ka cilvēki ir tik ļoti attālinājušies no dabas, ka tukšā un klusā mežā izjūt diskomfortu un gluži neapzināti ļauj vaļu savai iztēlei.