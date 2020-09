"Netīrā" straumēšana jeb kā ekoloģiski skatīties video internetā

Kā vēsta “Deutsche Welle”, Frauhofera universitātes zinātnieki veikuši pētījumu “Green Cloud Computing”, kurā aplūkota straumēšanas ietekme uz apkārtējo vidi. Tie, kas skatās kino, sēžot uz dīvāna, straumējot to, izmantojot optisko internetu, var justies mierīgi. Stundu skatoties HD formāta video, izdalās divi grami oglekļa dioksīda. Savukārt internets ar “parastajiem vara vadiem” atstāj nozīmīgākas oglekļa dioksīda pēdas – stundas laikā izdalās pat četri grami šīs vielas.

Vienam cilvēkam tās var būt “tikai dažas minūtes video”, bet kopumā mūsu uzvedība internetā rada nozīmīgu ietekmi uz klimatu. Digitālo tehnoloģiju izmantošana oglekļa dioksīda izmešu jomā ir pārspējusi lidojumus. Kā noskaidrojuši franču pētnieki no organizācijas “The Shift Project”, gaisa satiksme globālā mērogā rada 2,5% no visiem CO2 izmešiem, bet datu transfērs – teju 4%. Savukārt 60% no visiem datiem sastāda tieši tīmekļa video.