Simtgades finansējuma izlietojumā joprojām konstatētas nepilnības

Revīzijā lasāms, ka 2019.gadā no indikatīvi plānotajiem 9,7 miljoniem eiro ir izlietoti 7,7 miljoni eiro. Tomēr, apkopojot Simtgades svinību nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu no 2017.gada, izlietotā finansējuma pārsniegums salīdzinājumā ar plānoto ir sasniedzis 8,2 miljonus eiro.

Revīzijā secināts, ka vienota finansējuma izlietojuma atskaitīšanās sistēma izveidota tikai par vienu no avotiem, proti, par valsts budžeta papildus piešķirto finansējumu. Tas, savukārt, neļaujot gūt pilnu priekšstatu par resoru pašfinansējuma izlietojumu. VK akcentēja, ka turklāt nav iespējams identificēt konkrētu aktivitāšu viennozīmīgi interpretējamu saikni ar Latvijas valsts simtgades svinību programmas mērķi vai mērķiem.

VK revīzijā vērsa uzmanību, ka Simtgades svinībām no 2017. līdz 2021.gadam indikatīvi paredzētajam kopējam finansējumam 59,1 miljona eiro apmērā ir jāpieskaita 2015. un 2016.gadā no valsts budžeta KM piešķirtie 2,3 miljoni eiro. Tas Latvijas valsts simtgades pasākumiem plānoto kopsummu indikatīvi ir palielinājis līdz 61,4 miljoniem eiro, lai gan būtiskākais finansējums bija plānots 2017. - 2018.gadā, proti, 64% no 59,1 miljoniem eiro, arī 2019.gada aktivitātēm tika plānots būtisks finansējums, kas sasniedza 9,7 miljonus eiro.