Brīvdienu maršruts ⟩ Rudens baudīšana Kurzemes Šveicē

Maršruts ir izbraucams vienā dienā, taču, ja ir vēlēšanās, to iespējams pastiept garāku un pārvērst par divu dienu ceļojumu.

Abavas senleja posmā starp Kandavu un Sabili piedāvā vienu no skaistākajām ainavām Latvijā, ko dēvē par Kurzemes Šveici. Abava, sākot no Kandavas, tek ieplakā starp Austrumkursas un Ziemeļkursas augstieni, nolaidenu, bet augstu krastu ieskauta. Šajos krastos izvietojušās divas no skaistākajām un savdabīgākajām Latvijas mazpilsētām - Kandava un Sabile.