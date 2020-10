Latvijā nebijis notikums: ēkas fasādi apstāda ar helikopteru palīdzību

Tā nebija kārtējā mūsdienu mākslas performance – tā bija kompānijas R.EVOLUTION unikālas apzaļumošanas koncepcijas īstenošana projektā HOFT (House of flying trees jeb Lidojošo koku māja). Ar celtniecības pacēlājiem uz HOFT projekta fasādes speciālām konstrukcijām tika izvietoti 36 koki.

Reiz Rīga bija viena no zaļākajām pasaules pilsētām, un ir cerība atkal galvaspilsētu tādu padarīt.

Projekta HOFT ievaros tika īstenota apzaļumošana uz ēkas fasādes, radot it kā lidojošus dārzus pašā pilsētas vēsturiskajā centrā un demonstrējot jaunu priekšstatu par dzīvi dabas tiešā tuvumā. Uz centrālās fasādes, ēkas pagalmā, uz terasēm un papildu konstrukcijām, izmantojot speciālu stiprinājumu sistēmu, dažādos līmeņos uzstādīti skujkoki – ciedrs, kalnu priede, dažādi bonsai koki –, tādējādi ēkas iedzīvotājiem radot privātu parku, zaļu oāzi pašā pilsētas centrā. Tās ir pārdomas par tēmu – kā mēs varam ne tikai saglabāt dabu pilsētā, bet arī padarīt to plašāku, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Instalācija rada neticamu iespaidu, koki itin kā aug to dabiskajā vidē – kalnu virsotnēs un nogāzēs.