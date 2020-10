Kas jāzina par jaunajiem Covid-19 ierobežošanas pasākumiem?

Vienlaikus pēc ilgstošām debatēm par "Rimi Rīgas maratona" atcelšanu pieņemts lēmums grozījumos ietvert arī norādi, kas paredz, ka no rītdienas līdz 31.decembrim nedrīkstēs organizēt pasākumus ārtelpās, kur piedalītos vairāk nekā 300 cilvēki un kuros notiktu aktīva cilvēku kustība, piemēram, skriešana, maratons.

Pašizolācija jāievēro no valstīm, kur saslimstības līmenis ir augstāks nekā Latvijā

Slieksni pašizolācijas prasībai pēc atgriešanās no ārzemēm turpmāk plānots pielāgot Latvijas aktuālajam divu nedēļu kumulatīvajam saslimstības rādītājam uz 100 000 iedzīvotāju, piektdien masu medijiem pavēstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

No pirmdienas, 12. oktobra, policijai būs tiesības izvēles kārtībā apturēt transportlīdzekli, lai veiktu pārbaudi par ziņu iekļaušanas sistēmā pienākuma izpildi. Tiesa, sākot darboties Covid-19 apkarošanai paredzētajai ieceļotāju kontroles informācijas sistēmai, Valsts policija speciālus reidus nerīkos un privātās automašīnas aktīvi neapturēs.

Līdz 6.novembrim mutes un deguna aizsegu lietošana sabiedriskajā transportā ir obligāta, un par tā nelietošanu var neielaist transportā vai izsēdināt no tā.

Noteikti gan divi izņēmumi. Ņemot vērā, ka maziem bērniem nav iemaņu pareizai sejas maskas lietošanai, kā arī to, ka bērnu vidū Covid-19 izplatībai ir mazāk risku, aizsegu varēs nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat arī, ja pasažierim ir acīmredzami kustību traucējumi vai psihiskās veselības traucējumi, kuru rezultātā personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, tā lietošana nav jāpieprasa un personai ir jāļauj uzturēties transporta līdzeklī, skaidroja Veselības ministrijā (VM).

Kontrolierim un konduktoram ir tiesības izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa pasažieri, kurš neievēro normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā pilsētas nozīmes maršrutā. Savukārt autobusa vadītājam ir tiesības neuzņemt transportlīdzeklī un no tā izsēdināt pasažierus, kuri neievēros normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības.