Pļaviņš izplata melus par elektronisko anketēšanu

Dezinformācijas izplatītājs Jānis Pļaviņš publicējis melus saistībā ar Latvijā iebraucošo cilvēku elektroniskās anketēšanas kārtību. Viņš apgalvo, ka no 12.oktobra sabiedriskās vietās varēs ieiet tikai tad, ja cilvēkam būs veikts antivielu tests, kas parāda Covid-19 izslimošanu, vai arī pret to būs saņemta vakcīna. Nekas no tā nav taisnība.