Joprojām miljoniem latu nav apmainīti pret eiro

Silakalns arī norādīja, ka līdz 2020.gada septembra beigām no apgrozības izņemti 39% latu monētu 29 miljonu latu (41,3 miljonu eiro) vērtībā un 96% latu banknošu 941 miljona latu (1,339 miljardu eiro) vērtībā. No apgrozības kopumā izņemti 148 miljoni monētu un 47 miljoni banknošu.

No monētām visvairāk neapmainīto vidū joprojām ir mazo nominālu - viena un divu - santīmu monētas, proti, kopumā 239 miljoni gabalu. Neapmainīto viena lata monētu, ieskaitot īpašos vienlatniekus, ir 24 miljoni gabalu.

Savukārt no banknotēm neapmainītas visvairāk ir piecu latu un 20 latu banknotes - attiecīgi 1,7 miljoni un 780 tūkstoš banknošu.

Latvijas Bankā arī informēja, ka no pirmdienas, 19.oktobra, mainīsies Latvijas Bankas klientu kases darba laiks - turpmāk kases pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās strādās no plkst.8.30 līdz 16.30, bet piektdienās - no plkst.8.30 līdz 15.30.