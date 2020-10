"Putina pavārs" atkal sūdz tiesā Navaļniju

Prigožins Navaļniju un Soboļu apsūdz viņa goda aizskaršanā un profesionālās reputācijas graušanā. Prigožins vēlas no Navaļnija un Soboļas piedzīt kompensāciju piecu miljonu rubļu (55 200 eiro) apmērā no katra.

Savukārt otrajā prasībā Prigožins pieprasa atsaukt vietnes “Znak.com” publikāciju, kurā Soboļa viņu nodēvē par “vājprātīgu un nesodītu stulbeni no deviņdesmitajiem”, kurš indē bērnus, par to saņemot miljardiem rubļu no Maskavas budžeta.