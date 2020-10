Visiem var nepietikt: strauji pieaudzis pieprasījums pēc pretgripas vakcīnas

Tāpat šogad izmaiņas veiktas pretgripas vakcīnas kompensācijas apmērā senioriem no 65 gadu vecuma un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, palielinot valsts kompensāciju no 50% uz 100%, uzsvēra VM.

Līdz ar to VM, analizējot pieejamo informāciju, kā arī datus no aptiekām, secina, ka šīs sezonas pretgripas vakcīnu pieejamība būs ierobežota.

Vienlaikus ministrijā akcentēja, ka Covid-19 izplatības dēļ pieprasījums pēc pretgripas vakcīnām ir pieaudzis ne vien Latvijā, bet tas ir noticis visā Eiropā. Pretgripas vakcīnu ražošanu zāļu ražotāji sāk aptuveni gadu iepriekš, un to saražošana 2020./2021.gada grupas sezonai tika sākta attiecīgi 2019.gada rudenī. Sākoties Covid-19 infekcijas izplatībai, vairs nebija iespējams palielināt ražošanas jaudu un piegādāt ES dalībvalstīm vairāk vakcīnu, nekā tas bija saplānots jau 2019.gada rudenī.

Vienlaikus VM atgādināja, ka vakcinēšanās ir tikai viens no pasākumiem, kas samazina risku saslimšanai ar gripu. Slimību profilakses un kontroles centrs norādījis, ka nevajadzētu aizmirst arī par biežu roku mazgāšanu, pilnvērtīgu uzturu, fiziskām aktivitātēm un divu metru distances ievērošanu no apkārtējiem cilvēkiem un sejas maskas lietošanu, kas arī ir būtiski palīgi, lai izvairītos no infekciju slimībām.