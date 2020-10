Pētījums: remdesivīram nav vērā ņemamas ietekmes Covid-19 ārstēšanā

ASV Pārtikas un zāļu administrācija maijā oficiāli paziņoja, ka remdesivīrs var tikt lietots Covid-19 ārstēšanā. Toreiz pētījumi liecināja, ka šis medikaments paātrina Covid-19 pacientu izrakstīšanu no slimnīcas salīdzinājumā ar tiem pacientiem, kuriem tika dots placebo, vēstīts izdevumā "Live Science".

Tomēr tagad apjomīgā pētījumā, kuru sponsorējusi Pasaules Veselības organizācija un kurā iekļauta informācija par 11 200 cilvēku no 30 pasaules valstīm, noskaidrots, ka remdesivīrs nemazina nāves risku no Covid-19. Pētījums, kas publicēts datubāzē “medRxiv” , vēl gan nav recenzēts.

Aptuveni 4100 no šiem pacientiem kalpoja kā salīdzinājuma grupa un nesaņēma medikamentus. Savukārt otra grupa tika ārstēta ar vienu no četriem medikamentiem vai to kombināciju. Medikamentu vidū bija remdesivīrs, hidroksihlorohīns, lopinavīrs un imūnsistēmu stimulējoša molekula interferons-β1a. Aptuveni 650 pacientu saņēma interferona un lopinavīra sajaukumu.