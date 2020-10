Internets arī uz Mēness? NASA noslēdz līgumu ar "Nokia" par 4G tīkla izveidi uz Mēness

NASA jaunu bāzi uz Mēness plāno uzbūvēt līdz 2028. gadam, un līdz ar to – kopumā komunikācijas tehnoloģijās tiek ieguldīti aptuveni 370 miljoni dolāru. Dažādas investīcijas šajā projektā iegūs 12 kompānijas, to vidū arī tās, kas nodarbosies ar cilvēku transportēšanu no Zemes uz tās pavadoni un atpakaļ.