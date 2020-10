Sazvērnieki: antivakseri, 5G apkarotāji un profesionālie piketu organizētāji

Katrā ziņā viņš no savām aktivitātēm gūst arī finansiālu labumu. Pirms Re:Baltica kļuva par Facebook faktu pārbaudītājiem, Pļaviņš publicēja savus uzskatus vairākās Facebook lapās. Kad Re:Check kolēģi uzlika pāris atzīmes par maldinošiem faktiem (mums nav tiesību neko dzēst!), Facebook samazināja Pļaviņa lapu redzamību. Lai diversificētu riskus, Pļaviņš izveidoja kanālu platformā Telegram un atsevišķu mājaslapu “mainampasauli.news”. Šajā lapā viņš publicē savus izdomājumus, sākot ar to, ka Bils Geits plāno cilvēku čipēšanu, bet firma, kas tirgo mēbeles, patiesībā nodarbojas ar bērnu tirdzniecību (3).

To, ka Pļaviņam ir uzņēmēja talants, pierāda arī viņa spēja piesaistīt savam “atmiņu ūdenim” finansējumu no Eiropas Savienības (133 000 eiro) (4). Pērn arī atklājās, ka Labklājības ministrija piešķīra Pļaviņa uzņēmumam sociālā uzņēmuma statusu, kas ļauj pieteikties uz speciāliem grantiem. Šo statusu var saņemt, ja uzņēmums nodarbina cilvēkus ar invaliditāti. Raidījums “Nekā Personīga” noskaidroja, ka Pļaviņa uzņēmumā no 13 darbā pieņemtajiem cilvēkiem ar invaliditāti tikai viens saņēmis algu, kas lielāka par minimālo, bet deviņu personu mēneša alga nepārsniedza 35 eiro. Šo statusu Pļaviņa uzņēmums saņēma laikā, kad Labklājības ministriju vada partijas KPV LV ministre. Pirms pēdējām Saeimas vēlēšanām Pļaviņš slēpti reklamēja šo partiju un KNAB viņu par to sodīja (5). KPLV LV atbalstīšana nav vienīgā Pļaviņa koķetēšana ar politiku.