Novouraļska nav vienīgā vieta Krievijas teritorijā, kur tiek uzglabāti no ārzemēm ievesti kodolatkritumi. "Urāna astes" no dažādiem Eiropas uzņēmumiem Krievijā tiek ievestas jau kopš 20. gadsimta 90. gadu beigām. 2009. gadā šī programma tika apturēta, jo pret to protestēja gan Krievijas ekologi, gan sabiedrība kopumā. "Rosatom" toreiz solīja neturpināt heksafluorīda ievešanu, tomēr jau gadu vēlāk Krievijā tika nogādāti vairāki tūkstoši tonnu šī savienojuma. Tobrīd heksafluorīds tika vests arī no Francijas koncerna "Areva" uzņēmumiem, kurš ir daļa no lielā "Urenco" -