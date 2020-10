Kariņš slavē 2021.gada budžetu: lielāka konkurētspēja, taisnīgums un labākas sociālās garantijas

Prezentējot 2021.gada valsts budžeta projektu, premjers atzina, ka piedāvātais budžeta projekts ir ar ievērojamu deficītu, vienlaikus uzsverot, ka to plānots ik gadu samazināt, 2022.gadā to plānojot zemāku nekā to paredz Māstrihtas kritēriji. "Plānojam pakāpeniski samazināt deficītu, vienlaikus nesašaurinot tēriņus," pauda politiķis.