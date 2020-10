Eiropas Parlaments lems, kad burgeru nedrīkst saukt par burgeru

Pagājušajā mēnesī Eiropas Savienība saņēma atklātu vēstuli no lauksaimniecības lobija grupas “Copa-Cogeca”. Vēstulē teikts, ka “tradicionālā gaļas industrija un vārdi kā šķiņķis, salami un steiks ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma, un to uzturvērtība nav līdzvērtīga”. Tieši tādēļ lobija grupa vēlas saglabāt “gaļas nosaukumu gaļas produktiem” - respektīvi - “hamburgers” un “desa” tā var saukties tikai gadījumos, ja šie produkti ir veidoti no sarkanās gaļas.