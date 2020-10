Kazāks: Nepietiekamā kreditēšanā nav pamata vainot tikai bankas vai tikai uzņēmējus

"Nav tā, ka bankas Latvijā nav kreditējušas, tā nudien nav. Dažas no lielajām bankām pēdējo gadu laikā ir uzrādījušas pozitīvu kreditēšanas pieaugumu. Kopējais kreditēšanas apjoms ir audzis krietni lēnāk nekā ekonomika kopumā, un kopējais kredītu īpatsvars ekonomikā ir samazinājies. Lielā mērā tas ir saistīts arī ar to, ka viens liels spēlētājs ir veicis strukturālas pārmaiņas savā darbībā visās Baltijas valstīs. Tas kaut kādā brīdī ir samazinājis kreditēšanas apmēru, cerams, ka šīs strukturālās pārmaiņas noslēgsies un arī šis lielais spēlētājs sāks kreditēt," klāstīja Kazāks.

"Šīs situācijas ir ļoti dažādas. Ja skatāmies uz Finanšu nozares asociācijas datiem, tad redzam, ka ir virkne uzņēmumu, kas gadu no gada dzīvo ar zaudējumiem un kuriem nav pozitīva pašu kapitāla. Un tie nav 5% vai 10% no nozares uzņēmumiem, atsevišķos segmentos tie ir 40% un vairāk. Ja uzņēmumam nekas nepieder, tad arī to kreditēt nav iespējams. Tas ir jautājums par ēnu ekonomiku," sacīja Kazāks.