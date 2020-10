Nosūta kriminālvajāšanai procesu pret VUGD darbinieku par miesas bojājumu nodarīšanu

Iekšējās drošības biroja priekšnieks Valters Mūrnieks uzsver: “Sabiedrība pastiprināti vērtē ikkatras Valsts amatpersonas rīcību un seko, lai to uzvedība atbilst visām likumdošanas normām gan dienesta pienākumu pildīšanas laikā, gan ārpus tā. Katrs valsts amatpersonas iespējamais noziedzīgais nodarījums, neatkarīgi no tā smaguma pakāpes, rada negatīvas sekas cietušajiem un to tuviniekiem, kā arī ietekmē reputāciju valsts pārvaldei, tādēļ mūsu, Iekšējās drošības biroja, uzdevums ir nodrošināt, ka amatpersonas, kas veic pretlikumīgu rīcību, tiek sauktas pie atbildības!”