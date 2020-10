Latvija kā "humpalu" zeme jeb kā labot šo problēmu nākotnē

- Jā, tāpēc šī sistēma ir jāveido ļoti gudri, lai nerastos situācija, kad mazturīgākie cieš visvairāk, jo nevar iegādāties kādas preces. Runājot par apģērbiem, jāsaprot, ka ir “labas humpalas” un ir “sliktas humpalas”. Ja jūs tajā pašā Francijā nopērkat labas kvalitātes apģērbu, kas ir uzvilkts divas trīs reizes, tad to mierīgi var izmantot atkārtoti vēl un vēl. Bet, ja tur tiek nopirkts apģērbs, kas jau ir nonēsāts, tad šim apģērbam ceļš ir vai nu uz konteineru, vai uz izgāztuvi.

Tādējādi Latvijā nodotās drēbes tālāk tiktu realizētas tepat, Latvijā, nevis tiktu ievestas lietotās drēbes no ārzemēm.

- Vairākās vietās Latvijā ir redzētas arī “mēbeļu humpalas” – vietas, kur tiek pārdotas lietotas mēbeles, kas ievestas no ārzemēm. Vai šī direktīva varētu attiekties arī uz kādiem sadzīves priekšmetiem, kas tiek laisti otrreizējā apgrozībā?

- Tajā noteikts ieviest tekstila šķirošanas sistēmu līdz 2025. gadam, bet, kā katra valsts to ieviesīs, – tas nu ir katras pašas ziņā. Skatoties no pieredzes, piemēram, attiecībā uz elektroprecēm un iepakojumiem, tas mūsu valstī būs jārisina, iesaistot tirgotājus šajā sistēmā kā atbildīgās personas.

Tā ir visas Eiropas problēma – interneta veikali. Jūs no citas valsts pasūtāt apģērbu, ko jums piegādā ar kurjera vai pasta starpniecību. Prece netiek uzskaitīta, apsaimniekošanas maksas tai nav, un neviens negādā par tās apsaimniekošanu. Šīs preces papildina “pelēkās zonas” apjomus.

No vienas puses, jūs samaksājat par preci dažus centus lētāk, bet, no otras, principā jūs apzogat tos godīgos komersantus, kas nodrošina apsaimniekošanas sistēmas finansēšanu.

Situācija – jūs priecājaties, ka internetveikalā auto riepu var nopirkt krietni lētāk nekā veikalā. Jūs aizbraucat uz servisu to uzmontēt, nolietojat, un tad sākas – servisā to neņem pretī, tur to nevar nodot, jo par šo riepu nav samaksāta apsaimniekošanas nauda. Iedzīvotāji dusmojas, kādēļ radusies tāda situācija, bet, pērkot internetā, zemāka cena iespējama uz apsaimniekošanas rēķina. Ja riepa pirkta pie oficiālā pārstāvja, cena ir augstāka, taču ir iekļauta arī cena par apsaimniekošanu jeb garantija, ka nolietoto riepu kāds savāks un nogādās pārstrādei, nevis tā nonāks krūmos vai nelegālā izgāztuvē.