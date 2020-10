Uz Tallinas šosejas aiz Baltezera sāk mainīt satiksmes organizāciju

Projekta izmaiņas paredz, ka Baltezera zonā ribjoslas netiks ierīkotas, lai nepalielinātu trokšņa līmeni autoceļam tuvējiem iedzīvotājiem. To vietā tiks ierīkoti norobežojošie stabiņi. Akceptēta arī iespēja ar satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu palīdzību transporta plūsmu no Carnikavas Rīgas virzienā organizēt ar pievedceļa Gaujas tiltam (V45) pieslēgumu Tallinas šosejai, savukārt transporta plūsmu no Carnikavas Ainažu virzienā – ar autoceļa Rīga (Jaunciems)–Carnikava–Ādaži (P1) pieslēgumu Tallinas šosejai. Tāpat, ņemot vērā to, ka pēc kreisā pagrieziena slēgšanas Muižas ielas pieslēgumā Tallinas šosejai Ādažos varētu ievērojami pieaugt satiksmes intensitāte Rīgas gatves posmā līdz Draudzības ielai, tika pieņemts lēmums izveidot kreiso iekļaušanās joslu uz Tallinas šosejas Rīgas virzienā.