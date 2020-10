SPKC aicina atturēties no Halovīna atzīmēšanas ārpus mājas

Covid-19 izplatības dēļ patlaban iedzīvotājiem būtiski ir atturēties no liekiem sociālajiem kontaktiem un nepiedalīties pasākumos, kurus apmeklē daudz cilvēku, līdz ar to Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina ikvienu rūpīgi pārdomāt un labāk atturēties no Halovīna svinēšanas ārpus mājas.