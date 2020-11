Interneta slavenību kopmītnes jeb kas ir "TikTok mājas" un kurš tajās pelna

Sociālā tīkla “TikTok” auditorija būtiski atšķiras no “Instagram” un “YouTube” auditorijas. Secināts, ka “TikTok” lietotājiem patīk, ja vienā videoklipā parādās uzreiz vairāki populāri blogeri. Šādu videomateriālu skatījumu skaits parasti ir ļoti augsts, kas savukārt nozīmē lielus reklāmas ienākumus.

“Kad vairāki populāri influenceri filmējas kopā, viņi piesaista daudz lielāku skatītāju uzmanību un apmainās ar auditorijām – viena “tiktokera” abonenti sāk interesēties par cita blogera saturu. Šā viena blogera auditorijai kļūst interesanti, kas ir tas cilvēks, ar kuru kopā filmējas viņu elks, līdz ar to rodas sinerģisks efekts,” skaidro komunikācijas grupas “iMARS” vadītāja Tatjana Vinogradova.

Savukārt “TikTok māju” īpašnieki pagaidām gan neredz stabilus ienākumus. Īpašuma izīrētājs noslēdz ar blogeri līgumu, kurā tiek runāts arī par komisijas maksu, kas ir 10% - 50% no mājā dzīvojošā blogera peļņas. Lai arī komisijas maksas ir mērāmas desmitos tūkstošu eiro, jāņem vērā, ka mājas, kurās blogeri uzturas, nav no lētā gala. Līdz ar to īpašuma uzturēšanas izmaksas nereti pārsniedz komisijas maksā iegūto summu.