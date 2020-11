Fotoradarus uz ceļiem neizvieto tādēļ, lai iekasētu soda naudu

Tāpēc, lai ātri risinātu šo jautājumu par “Zvezdas” vilcienu nomaiņu, no šā gada sākuma meklējām iespējas, kā tos vilcienus varētu nomainīt. Sākotnēji bija sarunas ar Eiropas Komisiju par Eiropas līdzekļu piesaisti. Bija skaidra atbilde, ka Eiropas Savienība šādām tehnoloģijām vairāk līdzekļus nepiešķir.

Vēlāk bija sarunas ar Finanšu ministriju, kā šos līdzekļus varam piesaistīt no budžeta līdzekļiem. Tā rezultātā tas bija Finanšu ministrijas ieteikums, jo tad nāktu papildu līdzekļi, kas ir plānoti no transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa. Tad šo pirmo iemaksu, kas būtu nepieciešama vilcienu iepirkumā, varētu finansēt no Satiksmes ministrijai paredzētajiem līdzekļiem.