Nekļūdās tikai tie, kuri neko nedara

Viens piemērs meklējams ASV, kur demokrātu senators Als Frankens 2017. gadā atkāpās no amata apsūdzību par seksuāli nepiedienīgu uzvedību dēļ. Kaut gan lēmums bija pretrunīgi vērtēts gan toreiz, gan tagad, un pats Frankens norādījis, ka nožēlo to, tas, ka vieni no aktīvākajiem senatora kritiķiem bija citi demokrāti, manuprāt, par kaut ko liecina. Proti, ja politiķis kļūdās, turklāt kļūdās rupji, par to ir jāatbild, reizēm arī ar amatu.