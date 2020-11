Foto ⟩ Uz Vidzemes šosejas atjaunots segums no Raunas pagrieziena līdz Smiltenes krustojumam

Būvdarbos veikta izlīdzinošā frēzēšana, iesēdumu remonts un profila labošana, kā arī ieklāta asfalta virskārta un izbūvēta ribjosla. Uz ceļa strādāja AS A.C.B. par līgumcenu 3,98 miljoni eiro (ar PVN).

Vēl oktobrī uz Vidzemes šosejas seguma atjaunošana tika pabeigta posmā no krustojuma ar autoceļu Priekuļi–Rauna (P28) līdz krustojumam ar autoceļu Branti–Pieniņi–Launkalne (V251) (102,847.-114,000. km). Līdz ar to segums tagad ir atjaunots kopumā 24 ceļa kilometros – no Raunas pagrieziena līdz pat Smiltenes pagriezienam.