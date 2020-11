Diena, kad Tramps zaudēja

Uzlicis galvā baltu cepuri ar uzrakstu MAGA (saīsinājums no Trampa saukļa “Make America Great Again”), Tramps iekāpa melnā apvidus automašīnā, kas viņu nogādāja viņam piederošā golfa klubā “Trump National”, kas atrodas Virdžīnjas štata pilsētā Stērlingā, aptuveni 40 kilometru attālumā no Baltā nama.

Brīdī, kad tika paziņots, ka Tramps zaudējis vēlēšanās, BBC Baltā nama korespondents atradās restorānā netālu no golfa kluba. BBC korespondents kopā ar citiem mediju pārstāvjiem gaidīja, kad Tramps pametīs golfa klubu.

Pie golfa kluba gaidīja mediju pārstāvji un sāka pulcēties Trampa atbalstītāji. Viens no viņiem bija ieradies ar karogu, uz kura redzams uz tanka stāvošs Tramps, kuram visa pasaule pie kājām. Šis karogs atspoguļo to, kādu viņa atbalstītāji redz prezidentu un kaut kādā mērā arī to, kādu pats prezidents redz sevi.