Dārgākas preces un citas sekas, ar ko Lielbritānija varētu saskarties pēc Jaunā gada

Ja Lielbritānijai būs jātirgojas pēc Pasaules Tirdzniecības noteikumiem, abpusēji būs jānosaka paaugstināti tarifi. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības vienotais tirgus Lielbritānijai ir lielākais eksporta tirgus, britu uzņēmumiem būs daudz grūtāk pārdot savas preces, jo eksporta izmaksas pamatīgi pieaugs. Tāpat palielināsies preču importa izmaksas no Eiropas Savienības.

Esot Eiropas Savienībā, Lielbritānija automātiski bija iekļauta aptuveni 40 tirdzniecības līgumos, ko Eiropas Savienība bija slēgusi ar vairāk nekā 70 pasaules valstīm. Šie līgumi 2018. gadā nodrošināja 11% no kopējā Lielbritānijas tirdzniecības apjoma.

Līdz šim Lielbritānija ir slēgusi vairāk nekā 20 tirdzniecības līgumus ar 50 pasaules valstīm, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Tas nosegs 8% no Lielbritānijas tirdzniecības daļas. Tomēr ir skaidrs, ka liela daļa no šiem līgumiem nebūs gatavi līdz 2021. gada sākumam.

23. oktobrī Lielbritānijas valdība noslēdza jaunu tirdzniecības līgumu ar Japānu, ka 99% no Lielbritānijas uz Japānu eksportētajām precēm nebūs nepieciešams maksāt par tarifiem. Kopējais Lielbritānijas – Japānas tirdzniecības apjoms bija 29 miljardi mārciņu.

Tiesa gan, tirdzniecība ar Japānu veido vien 2% no Lielbritānijas kopējā tirdzniecības apjoma, līdz ar to britu valdība aprēķinājusi, ka šis tirdzniecības līgums veidos 0,07% no IKP.