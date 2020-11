Huawei Watch GT2 Pro - gaumīgs dizains un vairāk nekā simts sporta veidu

Ja kaut ko dara ar pilnu atdevi un no sirds, tad rezultāti neizpaliks. Šo aksiomu droši var attiecināt uz Huawei viedpulksteņu segmentu. Pirms pieciem gadiem iesākuši ar glītu, bet iespēju ziņā pieticīgu Watch, šoruden tehnoloģiju uzņēmums pieteica Watch GT2 Pro – viedo pulksteni, kurā apvienots viss labākais no iepriekšējiem modeļiem, plus tam piešķirts īsts biznesa klases dizains. Proti, korpuss izgatavots no titāna un OLED displejs pārklāts ar izturīgu safīra aizsargkārtu. Elitāro izskatu lieliski papildina komplektā iekļautā brūnā ādas siksniņa.