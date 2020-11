Itālijas zinātnieki: dažu gadu laikā Covid-19 kļūs par kaut ko līdzīgu iesnām

“Nē – vislabāk to ir pateikt skaidri. Visas iespējamās vakcīnas, to skaitā arī “Pfizer” vakcīna, koronavīrusu neizskaudīs. Maigi sakot, vakcīnas kļūs par kaut ko līdzīgu gripas vakcīnām. Tās mūs pasargās no slimības, tomēr neliks tai pazust,” skaidroja Remuzzi.